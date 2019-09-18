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Предпенсионерам разъяснили, с какого возраста им положены льготы и какие именно

, ИА "Амител"
Оказалось, что у льгот есть несколько видов и каждого есть свой возраст получения
С региональными льготниками ситуация сложнее / Фото: sunshinecoastpainting.net.au

С региональными льготниками ситуация сложнее / Фото: sunshinecoastpainting.net.au

Предпенсионеры имеют право на льготы, однако многие из них сталкиваются с нюансами и не могут, к примеру, получить казалось бы положенные налоговые льготы. "Российская газета" со ссылкой на ПФР разъяснила некоторые тонкости.

Как отмечает издание, поводом для разбирательств стало письмо читательницы. Женщина сообщила, что в вологодском МФЦ ей заявили, что статус предпенсионера она сможет получить только в 2023 году, хотя она родилась в 1968 году и вроде бы имеет право на предпенсионные льготы. Ведь льготы, как рассказали ей по телевизору, начинают действовать за пять лет до выхода на пенсию, а в 2019 году женщины выходят на отдых в 55,5 года. Минус пять лет – как раз и получается предпенсионный возраст женщины, которой отказали в получении льгот.

Из разъяснений Пенсионного фонда выяснились следующие нюансы предпенсионного статуса. Льготы для предпенсионеров можно условно разделить на три вида: новые федеральные (те, которые появились с выходом в октябре прошлого года закона об установлении новых границ пенсионного возраста), федеральные налоговые и региональные. И у каждого вида льгот разный возраст получения. А значит, один и тот же человек может получить весь набор предпенсионных льгот в разное время.

Новые федеральные льготы для предпенсионеров

На федеральные предпенсионные льготы, установленные законом от 3 октября 2018 года, право возникает за пять лет до нового пенсионного возраста. То есть в этом году с учетом переходного периода предпенсионный возраст наступает с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. Льготами начинают пользоваться женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Пенсионный возраст для женщин на уровне 60 лет и мужчин на уровне 65 лет законодательно будет установлен только с 2023 года.​ Поэтому по федеральным льготам отсчитывать пять лет следует от нынешнего пенсионного возраста.

Федеральные льготы – это право на два оплачиваемых выходных для диспансеризации, получение пособия по безработице в повышенном размере (11 280 рублей в месяц – на уровне прожиточного минимума), переобучение и повышение квалификации по направлению службы занятости. Введена ответственность работодателей за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста.

Этими льготами 50-летний автор письма уже может воспользоваться.

Федеральные налоговые льготы

Налоговые льготы положены людям более старшего возраста – тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Они могут не платить земельный налог с шести соток земли. Также они освобождаются от уплаты имущественного налога на дома, капитальные здания и сооружения, гаражи площадью 50 кв. метров. Если участок больше шести соток или здание больше 50 "квадратов", то за оставшуюся часть налог начислят.

Как уточнили в ПФР, в случае с автором письма имелись в виду именно налоговые льготы, поэтому из МФЦ ей пришел вполне законный ответ.

Налоговыми льготами 50-летний автор письма сможет воспользоваться при достижении 55 лет – в 2023 году.

Региональные льготы

С региональными льготниками ситуация сложнее, отмечает издание. В регионах возрастная планка для предпенсионных льгот установлена на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но есть целые регионы, где пенсионный возраст всегда наступал на пять лет раньше, чем в остальных субъектах. Это северные территории. Соответственно, и предпенсионерами там становятся раньше. Например, на Камчатке. Раньше там женщины выходили на пенсию в 50 лет, а мужчины в 55, а в этом году в 50,5 и 55,5 соответственно. При этом предпенсионерами они могут быть за пять лет до этого возраста, начиная с 50 и 55 лет – в зависимости от конкретной льготы.

Среди региональных льгот – проезд на городском и железнодорожном транспорте, скидка на оплату капитального ремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от уплаты курортного сбора при поездке на отдых и не только.

Например, в Хабаровском крае всем женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам старше 60 лет (даже работающим) положена ежемесячная денежная выплата на проезд в общественном транспорте – 720 рублей. В Перми предусмотрена частичная компенсация оплаты жилищно-коммунальных услуг (до 50%), льготный проезд в общественном транспорте по 12 рублей вместо 20. В Самарской области пенсионеры и предпенсионеры получают ветеранские выплаты, компенсации за жилье и коммунальные услуги, за взнос на вывоз мусора (50%), за проезд в общественном транспорте (270 рублей в месяц). 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

18.09.2019 14:33
- гость -

молодцы! всех на шишку натянули!

18.09.2019 14:37
- гость -

Умнички! Жахнули свой электорат! А электорат и не против!

18.09.2019 14:50
Медведь-шатун

Жахнули это точно, так их тупое население обязано работать до смерти, с благодарностью, лишь бы не было войны....

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