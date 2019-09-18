ОСАГО подешевело в Алтайском крае на 204 рубля с начала 2019 года

Средняя стоимость полиса ОСАГО по итогам восьми месяцев 2019 года снизилась в Алтайском крае на 4,89%, или на 204 рубля, сообщили в пресс-службе трех союзов страховщиков (ВСС, РСА и НССО).

На Алтае проживают 1,34% от всех владельцев полисов ОСАГО в России. Стоимость полиса сегодня в регионе составляет 3971 рубль, год назад – 4176.

В Республике Алтай, где проживает 0,27% держателей полисов, сегодня документ обойдется в 3659 рублей – это на 123 рубля дешевле, чем годом ранее (3783). Падение цены на 3,26%.

В России за период с января по август 2019 года средняя стоимость по ОСАГО снизилась по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом на 5,44%. При этом снижение отмечается в 79 регионах страны, в которых проживает 96,11% автовладельцев с полисом.

Максимальное увеличение средней стоимости ОСАГО составило 9,17% и было отмечено в Республике Тыва. Впрочем, сегодня страховка там стоит даже после такого роста 2908 рублей.

"Результаты, которые мы наблюдаем уже восемь месяцев подряд, начиная с 9 января этого года, когда Центральный банк начал реформу тарифов по ОСАГО, не отличаются новизной – средняя премия в целом продолжает снижаться. Мы уверены, что этот тренд продолжится и дальше", – сказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Он напомнил, что в Госдуму внесен проект поправок к закону об ОСАГО, принятие которого позволит провести полноценную реформу тарифообразования в обязательной "автогражданке". "В результате безаварийные водители, которых у нас большинство, будут платить за полис ОСАГО меньше, а аварийные получат дополнительный стимул менять стиль вождения", – подчеркнул Юргенс.