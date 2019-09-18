Ракету с недостижимой дальностью действия разработали в России

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, рассказал в интервью "Военно-промышленному курьеру" гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.

"Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента. Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти тактико-технические характеристики", – сказал Обносов.

Такими словами эксперт ответил на вопрос о том, есть ли России что противопоставить недавнему испытанию американской ракеты дальностью до тысячи километров, которое произошло после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Впрочем, как подчеркнул Обносов, существуют определенные ограничения, несмотря на большую базу для улучшения ракеты.

"Но мы очень законопослушная страна. У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жестко контролируется. Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы пунктуальны в выполнении всех обязательств", – сказал он.

Также Обносов рассказал о сверхсекретной ракете "Шквал": "Изделие, которым хочется любоваться. Во время испытаний это подводное оружие завораживает своим стремительным ходом. За ракетой образуется мощный бурун, а она идет в каверне со скоростью 100 метров в секунду. Кажется фантастикой, находится порой за гранью понимания, как можно достичь таких скоростей в водной среде. Но это реальность".