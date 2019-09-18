Алтайские подростки до смерти забили мужчин в ходе разборок за краденые запчасти

Тела двух жителей села Солонешное были обнаружены в частном доме во вторник, 17 сентября. Задержаны двое подростков, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"Удалось изъять значимые следы с места преступления, благодаря чему в кратчайшие сроки следователи установили причастных к совершению жестокого убийства", – рассказали в ведомстве.

Подозреваемыми оказались двое учащихся профессионального лицея. Юноши, которым 15 и 16 лет, вечером 16 сентября пришли в дом потерпевших с целью разобраться с кражей запасных частей, которые, по мнению подростков, могли похитить мужчины.

В ходе ссоры подростки жестоко избили мужчин 52-х и 37-ми лет, которые скончались на месте.

Несовершеннолетние задержаны, в ближайшее время будет решаться вопрос о заключении под стражу.