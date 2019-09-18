Алтайские подростки до смерти забили мужчин в ходе разборок за краденые запчасти

Тела двух жителей села Солонешное были обнаружены в частном доме во вторник, 17 сентября. Задержаны двое подростков, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
"Удалось изъять значимые следы с места преступления, благодаря чему в кратчайшие сроки следователи установили причастных к совершению жестокого убийства", – рассказали в ведомстве.
Подозреваемыми оказались двое учащихся профессионального лицея. Юноши, которым 15 и 16 лет, вечером 16 сентября пришли в дом потерпевших с целью разобраться с кражей запасных частей, которые, по мнению подростков, могли похитить мужчины.
В ходе ссоры подростки жестоко избили мужчин 52-х и 37-ми лет, которые скончались на месте.
Несовершеннолетние задержаны, в ближайшее время будет решаться вопрос о заключении под стражу.
Комментарии
Это что за подростки такие? Мастера спорта по боевым?
Отмороженные...