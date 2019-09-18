Патроны и сепараторы: два алтайских предприятия стали "Экспортерами года" в Сибири

Компания "СиСорт" и Барнаульский патронный завод признаны лидерами в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" в Сибирском федеральном округе, сообщается на официальном сайте Алтайского края.

"Это важный сигнал о том, что наш регион обладает необходимыми ресурсами и способен вместе со всей страной к формированию новых экспортно ориентированных секторов экономики. Мы работаем над созданием благоприятной среды для развития инновационных предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию. Главные составляющие успеха этих предприятий – это человеческий потенциал, научная основа их деятельности, современные подходы к работе по продвижению продукции", – прокомментировал результат конкурса губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Он подчеркнул, что правительство края заинтересовано в сохранении и развитии "этого очень ценного потенциала". "У нас постоянно совершенствуется система государственной поддержки инновационных компаний. Как видим, такая работа дает свои плоды", – заключил Томенко.

"СиСорт" стал победителем в категории "Малый и средний бизнес". Компания занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Это лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию "Росспецмаш" и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Представительства "СиСорт" работают в Барнауле, Краснодаре, Самаре, Новосибирске, а также в Германии, Болгарии, Польше, Чехии, Иране, ЮАР, Ирландии и на Украине. Продукцию поставляют в три десятка стран мира.

В категории "Крупный бизнес" победил Барнаульский патронный завод, который выпускает более 150 наименований спортивно-охотничьих патронов для пистолетов, нарезного и гладкоствольного оружия, более 20 позиций боевых патронов, а также сопутствующие изделия – мишенные установки, оборудование для тиров.

"Все ближе кульминация премии, когда мы определим уже всероссийских победителей. Этот год первый, когда премия проходит в новом формате. Мы видим, что компании во всех федеральных округах проявляют к ней большой интерес", – отметил генеральный директор акционерного общества "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев.

Победители всех окружных этапов встретятся в финале Всероссийского конкурса, где поборются за премию "Экспортер года". Мероприятие пройдет в ноябре на форуме "Сделано в России" в Москве.