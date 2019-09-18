Потрясающие пейзажи Барнаула и Алтая в картинах Юрия Кабанова

Фото: cargocollective.com/kabanov
17 сентября в возрасте 80 лет ушел из жизни заслуженный художник России Юрий Кабанов. Он подарил Алтайскому краю и России сотни превосходных картин.
Предлагаем взглянуть глазами мастера-графиста на то, как менялся Барнаул с течением веков и как выглядит малая родина Василия Шукшина – село Сростки. Потрясающие пейзажи не могут никого оставить равнодушными.
Комментарии
Удивительные рисунки.Покойся с миром Художник.
красиво! А где они выставлены посмотреть?
красиво конечно, но... откуда в районе Барнаула высокие холмы на обоих берегах Оби?