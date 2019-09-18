Потрясающие пейзажи Барнаула и Алтая в картинах Юрия Кабанова

Фото: cargocollective.com/kabanov

17 сентября в возрасте 80 лет ушел из жизни заслуженный художник России Юрий Кабанов. Он подарил Алтайскому краю и России сотни превосходных картин.

Предлагаем взглянуть глазами мастера-графиста на то, как менялся Барнаул с течением веков и как выглядит малая родина Василия Шукшина – село Сростки. Потрясающие пейзажи не могут никого оставить равнодушными.