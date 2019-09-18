В Барнауле стартует крутой театральный фестиваль. Его открытие покажут по телевизору

Театральный фестиваль спектаклей по произведениям В.М. Шукшина "Здравствуйте, люди!" стартует в Барнауле 18 сентября. С 16:30 до 18:00 на площади перед театром пройдет церемония открытия. В 18:30 на сцене с торжественной речью выступит губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Фестивальную программу откроет Московский государственный театр "У Никитских ворот" под управлением Марка Розовского, который представит спектакль "... И цирк!".

Московский государственный театр "У Никитских ворот", Алтайский краевой театр драмы и телеканал "Катунь 24" организуют прямую трансляцию официальной церемонии открытия фестиваля и постановки "... И цирк!", благодаря которой спектакль смогут посмотреть тысячи людей.

"... И цирк!" поставлен по рассказу Шукшина "Чередниченко и цирк" художественным руководителем театра – народным артистом России, режиссером Марком Розовским. Главные роли играют заслуженный артист России Юрий Голубцов, Яна Прыжанкова и Владимир Давыденко.

С 18 по 26 сентября зрителей фестиваля ждут встречи с прозой Шукшина в сценических версиях еще пяти театров из Москвы и Сибири.