Юные барнаульские биатлонисты показали высокий уровень на первенстве Сибири

В Новосибирске состоялись соревнования по летнему биатлону – первенство Сибирского федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 14-15 лет. Мероприятие собрало 90 участников из шести регионов Сибири. Впервые успешно выступили воспитанники Барнаульской федерации биатлона.

Матвей Волков стал четвертым в индивидуальной гонке на лыжероллерах, показав качественную стрельбу и допустив всего один промах: от призового места его отделили всего 4 секунды.

София Каврыжникова впервые участвовала в соревнованиях достаточного высокого уровня и в индивидуальной гонке на лыжероллерах показала достойный результат, став четвертой и проиграв совсем немного представителю Алтайского края Копыриной Екатерине.

Достойно выступил Андрей Панкратов, заняв 12-е место в индивидуальной гонке.

Все представители Барнаульской федерации биатлона выполнили норматив – первый спортивный разряд по биатлону. Готовил команду к выступлению тренер молодых биатлонистов Сергей Ковалев.