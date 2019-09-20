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Брать или не брать: как оценить финансовые риски при обращении в МФО

, ИА "Амител"
Следует адекватно взвесить свои возможности и довериться надежной микрофинансовой организации

Никто не застрахован от ситуации, когда деньги нужны срочно, а до зарплаты еще далеко. Внеплановый ремонт машины, счет за лечение и даже выбор подарка близкому человеку зачастую могут застать врасплох. Казалось бы, выход очевиден – взять заем в МФО. Но прежде необходимо взвесить все плюсы и минусы, чтобы понять, сможете ли вы своевременно вернуть долг.

Простота и скорость

Пожалуй, главные преимущества микрокредитования – скорость и простота оформления. Согласитесь, сложно представить ситуацию, когда банк выдает кредит в день обращения, тогда как для МФО это обычная практика. От момента подачи заявки до перечисления денег на карту обычно проходит не более часа.

Кроме того, микрокредитные организации нередко выдают займы тем, чья кредитная история далека от идеала. От вас не потребуют пакета документов, справки с места работы и поручителей – достаточно одного паспорта и ПТС автомобиля. Именно поэтому микрозаймы под залог ПТС или автомобиля – отличный вариант решения временных финансовых трудностей при наличии постоянного дохода.

Многих пугает высокий процент годовых, но в пересчете на время пользования займом, которое в среднем составляет 1-3 месяца, переплата не такая значительная. К тому же максимальная процентная ставка по займу под залог ПТС или автомобиля составляет около 0,25% в день.

Но все-таки есть ситуации, когда лучше обойтись без займа в МФО. Поэтому прежде чем заполнить заявку, убедитесь, что не окажетесь в одной из них:

  • отсутствует регулярный доход – очевидно, что в этом случае вам категорически не рекомендуется брать никакие займы;
  • интересующая вас МФО не включена в реестр Центробанка России – велика вероятность столкнуться с "черными кредиторами", что доставит много проблем;
  • процентная ставка по микрозайму до 1 года превышает 1% в день или 365% годовых – велика вероятность, что организация работает нелегально и не соблюдает законодательство.

Если все правила соблюдены, МФО проверена, а вы имеете постоянный источник дохода, то заем может оказаться даже полезен – внося платежи по графику, можно "оздоровить" свою кредитную историю.

Главное – обращайтесь в надежную микрофинансовую организацию с хорошей репутацией, а также обратите внимание еще на один важный пункт: можно существенно сэкономить, выбирая займы с более выгодной процентной ставкой – заем под ПТС.

Например, в ООО МКК "Влияние Запада"* сотрудники компании помогут получить заем в день обращения и оформят все документы в течение часа. ООО МКК "Влияние Запада" имеет свидетельство о регистрации в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ, а заем здесь не включает скрытых платежей и комиссий – выплачивается сумма, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

К тому же такой вариант кредитования очень удобен: после предоставления суммы на руки машина остается у собственника, а это значит, деньги можно получить в срочном порядке без продажи автомобиля и с сохранением права пользования.

Если вы хотите получить еще больше актуальной информации в мире финансов, займов и кредитов или обсудить вашу ситуацию – звоните эксперту по бесплатному номеру 8 800 302 83 63.

А чтобы быть финансово подкованным и оставаться в курсе новых событий, стоит подписаться на рассылку от ООО МКК "Влияние Запада".

ООО МКК "Влияние Запада"
г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 66 (отдельный вход)
Телефон: 8 800 302 83 63 (звонок бесплатный)
График работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00; сб – с 9:00 до 16:00 
www.sfgroup.ru/barnaul
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* ООО МКК "Влияние Запада". ИНН 7459006641, ОГРН 1197456001236. Рег. номер записи юр. лица в государственном реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ – 1903475009166 от 28.02.2019 г. Юридический адрес: 630005, Новосибирск, ул. Каменская, 51. Сумма потребительского микрозайма от 10 до 500 тысяч рублей. Процентная ставка: от 30 до 90 % годовых. Срок микрозайма: до 36 месяцев. Подробности по телефону 8-800-302-83-63. Не является публичной офертой. Условия указаны по состоянию на сентябрь 2019 года.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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