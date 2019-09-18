Алтайский край к 2035 году намерен удвоить производство еды и "захватить" рынки

Алтайский край в разработанной стратегии развития региона запланировал до 2035 года в два раза увеличить производство пищевых продуктов к уровню 2018 года, сообщает "Интерфакс-Россия" со ссылкой на министра экономического развития края Павла Дитятева.

"Рост просчитан с учетом потенциала опережающего развития перерабатывающих производств в крае, в том числе по глубокой переработке зерна, а также существенным увеличением объема экспорта продовольственных товаров", – подчеркнул Дитятев.

Сырьевую базу обеспечит, в частности, урожай зерна, уверен министр. Предполагается, что с 2035 года в крае урожай будет ежегодно превышать шесть миллионов тонн. По итогам прошлого года – 5,1 млн тонн. Площади под зерновыми культурами составят порядка 3,7 млн гектаров.

К 2024 году должен увеличиться в 2,5 раза к уровню 2018 года объем экспорта продукции АПК – до 501 млн долларов. При этом объем экспорта злаков должен увеличиться в 3,7 раза – до 28 млн долларов.

Наиболее перспективные направления глубокой переработки продукции растениеводства в стратегии – глубокая переработка зерна для получения аминокислот, глюкозы и глюкозно-фруктозных сиропов, крахмала и крахмалопродуктов, биопластиков (упаковка, пленка) и биоэтанола.

"Эти направления производства помимо растущей востребованности на внутреннем рынке также имеют высокий экспортный потенциал", – отметил Дитятев.