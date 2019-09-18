Заворотнюк узнала страшный диагноз еще зимой

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал "Комсомольской правде", что проблемы со здоровьем у актрисы начались после гормональной терапии во время беременности.

Девочка родилась в октябре. А вскоре у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружили злокачественную опухоль, утверждает источник.

"После родов у Насти появились сильные головные боли, – рассказал друг Заворотнюк. – Уже зимой врачи диагностировали у нее рак мозга".

Несмотря на плохое самочувствие, она продолжала работу. По его словам, состояние ее здоровья ухудшилось весной. Так, во время поездки по Польше она почти потеряла сознание, после чего провела некоторое время под наблюдением местных врачей.

Друг Заворотнюк утверждает, что после возвращения артистке становилось все хуже и хуже. Чтобы находиться рядом, ее муж – фигурист Петр Чернышев – покинул ледовое шоу.

Ранее появилась информация, что актриса летом перенесла трепанацию черепа, но это не помогло. По информации СМИ, артистка впала в глубокую кому, а ее жизнь поддерживается аппаратом искусственной вентиляции легких.