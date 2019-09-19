В Барнауле будет щедрая осень: для горожан готовится торжество с подарками

Эко-Ярмарка приглашает всех на праздник "Щедрая осень Алтая 2019", который состоится 21 сентября 2019 года с 12:00 до 15:00 по адресу: ул. Взлетная, 2К (главная парковка ярмарки, красный вход).

Гостей ждут грандиозная праздничная программа с зажигательными выступлениями артистов Барнаула, живой уголок, сказочные персонажи, настоящий листопад цен, площадки с разными конкурсами и призами от партнеров мероприятия.

На главной сцене пройдет розыгрыш главных призов праздника – холодильника, телевизора, пылесосов, утюгов и многого другого. Абсолютно каждый гость может уйти домой с ценным подарком. Для этого нужно просто вдоволь отдохнуть, повеселиться и обязательно участвовать в конкурсах.

Также гостей праздника ждут конкурсы:

– на самый необычный овощ, выращенный своими руками (овощи принимаются в администрации Эко-Ярмарки на 2-м этаже до 20 сентября 2019 года);

– на лучший детский рисунок (тематика – "Щедрая осень Алтая"; рисунки принимаются в администрации Эко-Ярмарки на 2-м этаже до 20 сентября 2019 года).

Награждение победителей пройдет на главной сцене Эко-Ярмарки.

Приходите, получите массу эмоций, участвуйте в конкурсах и забирайте подарки.

Все подробности и условия мероприятия вы можете уточнить по телефону: +7 (3852) 55 67 55 или на сайте www.eko-22.ru.

Эко-Ярмарка

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2к

Телефон: +7 (3852) 55-67-55

e-mail: Ekobarnaul22@yandex.ru

Сайт

Одноклассники

ВКонтакте

Instagram