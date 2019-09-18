Школьники бегают по гаражам, где сломал позвоночник бийчанин

Перелом позвоночника, полученный школьником в Бийске при падении с гаража, не напугал его сверстников, которые продолжают забираться на него в свободное от занятий время, сообщает "Бийский рабочий".

"Мы этого мальчика знаем, он наш друг", – ответили на вопрос одного из местных жителей малолетние экстремалы, и продолжили свое "развлечение".

Гаражи в районе новостроек на улице Спекова – одно из любимых их мест, куда они приходят практически ежедневно после школы. Уговоры и нотации на них не действуют.

Напомним, ребенок упал с двухметровой высоты вечером 14 сентября из-за того, что его дернула за ногу пьяная пенсионерка. Падение немного смягчили лежащие снизу подушки, но это не спасло от тяжелой травмы.

"Мальчик упал головой на старые диванные подушки, которые валяются на траве, – рассказал один из местных жителей. – Если бы не мягкая поверхность, он мог бы и голову разбить".

По факту случившегося следователи проводят доследственную проверку. Им предстоит квалифицировать действия бийчанки.