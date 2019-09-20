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Вместо коттеджных поселков под Барнаулом предлагают возводить города-спутники

, ИА "Амител"
Эксперты считают, что строительство городов-спутников – идея перспективная
Фото: ozhogino-eco.ru

Фото: ozhogino-eco.ru

В пригороде Барнаула вместо коттеджных поселков предлагают возводить города-спутники, застроенные трех- и четырехэтажными домами. По мнению авторов идеи, развитие коттеджных поселков идет слишком медленными темпами, а в города-спутники можно заселить больше людей и проживать они будут в более комфортных условиях. Этот вопрос обсуждали во время круглого стола "Малоэтажное строительство в Барнаульской агломерации", который организовала Алтайская торгово-промышленная палата.

Рынок взлетел и рухнул

Массовое загородное строительство в Барнауле возникло в 2000-2003 годах. В это время на рынке сформировался спрос на земельные участки, которых, как оказалось, в пригороде крайне мало, рассказал руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев. Поэтому в 2005-2010 годах начался активный перевод земельных участков сельскохозяйственного назначения в категорию населенных пунктов, где можно строить дома и коттеджи.

"В этом процессе участвовало много инвесторов. Была информация, что в это время в районе Барнаула было нарезано земель под ИЖС больше, чем площадь самого города. Возникли группы инвесторов, которые стали предоставлять участки с подрядом, с коммуникациями и без коммуникаций. Когда появилось много вариантов, предложения стали превалировать над спросом", – отметил эксперт.

По его словам, с этого времени рынок загородного жилья пошел на спад. Эксперт назвал несколько причин. Во-первых, во многих коттеджных поселках нет коммуникаций – дорог, сетей, школ, детсадов, больниц. Во-вторых, у поселков нет лица. Константин Никитеев объясняет это соседством рядом домов за 1,5 млн и 15 млн рублей. Покупатель же ищет соседей, близких к своему статусу, и когда видит такую "солянку", отказывается приобретать землю или объект. Из-за этого поселки застраиваются медленно. Эксперт назвал это третьей причиной снижения интереса к рынку загородного жилья.

"Отсутствие массовой застройки погубило не один поселок. Когда работы идут быстро, поселок развивается. Если объекты возникают точечно, то населенный пункт умирает. Нет жителей, нет денег, чтобы содержать инфраструктуру", – добавил Никитеев.

Кроме того, банки практически не выдают целевые кредиты под строительство частных домов. Поэтому Никитеев считает, что альтернативой коттеджным поселкам могут стать населенные пункты с малоэтажными многоквартирными домами.

Привет из прошлого

Строительство городов и поселков-спутников – идея не новая, отмечает спикер. Например, в барнаульском поселке Центральном, а также в райцентре Павловске частные дома соседствуют с многоэтажными. И такие "проекты" успешно развивались.

"Если переформатировать земли ИЖС под малоэтажную жилую застройку, возводить дома в 3-4 этажа, то такие поселки и города-спутники будут развиваться. Вложений меньше, людей больше, цена ниже. А условия более комфортные, чем в коттеджных поселках. Другой вариант – строительство дуплексов и таунхаусов".

Вот только строительным компаниям, возводящим многоэтажные дома в Барнауле, такие проекты пока неинтересны. Причина – отсутствие инфраструктуры.

"Нам предлагали участки в пригороде, в Первомайском районе. В большие дома мы вкладываться не ходим, рассматривали малоэтажные дома с маленькими квартирами. Их покупают молодые семьи, пенсионеры. Но нет инфраструктуры, поликлиник, школ, дорог. Мы просчитали экономику и не решились на реализацию такого проекта", – отметила Елена Медведева, начальник отдела капитального строительства компании "Селф".

Застройщики не хотят строить и индивидуальные дома, так как считают этот рынок рискованным и менее выгодным. Медведева рассказала, что в селе Бобровке в 2006-2007 годах "Селф" построил закрытый коттеджный поселок на 20 домовладений, и 10 домов компания продавала несколько лет.

"Застройщики, умея работать с многоквартирными домами, которые можно построить на существующих сетях за 1,5-2 года и получить неплохую прибыль, не хотят разрабатывать новые поселки. Отсутствует возможность прокладки коммуникаций, инфраструктуры, есть и сложности с реализацией", – резюмировала председатель комитета АлтТПП по предпринимательству в строительной сфере Марина Ракина.

Цифра

В Алтайском крае в 2018 году введено в эксплуатацию 786 тысяч квадратных метров, из которых 308 тысяч — индивидуальное жилье.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

20.09.2019 08:19
- гость -

Половина квартир в новостройках не выкупают, а за город едут в частные дома, а не в высотки. Очередной бред местного правительства. Лучше заводы стройте и инвесторов ищите.

20.09.2019 08:24
- гость -

И в каждом городе - своего мэра!

20.09.2019 08:26
Ируся

города-спутники для кого? Для таджиков? люди бегут из этой нищеты,квартир полно на рынке..........

20.09.2019 08:52
- гость -

Ага, малометражные квартиры для малоимущих в 20 км от города,и на работу на велосипеде в 30-градусный мороз...

20.09.2019 08:52
- гость -

а может уже начать выдавать землю многодетным семьям, положенную законодательством??? очередь почти 5000 семей...

20.09.2019 09:11
- гость -

у нас и так на выселках городов-спутников полно - Усковск, Балтийск, Энергетьевск и город Взлетный. Только там 25 этажки в основном друг на друге налеплены

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