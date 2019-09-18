Вспышка гепатита А на Алтае: заразились 27 человек, из них 13 детей

Вспышка заболеваемости вирусным гепатитом А зафиксирована в Усть-Коксинском районе, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Алтай.

С 5 по 16 сентября выявлено 27 случаев заболевания, в том числе у 13 детей. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Только у трех из них имеются явные признаки заболевания. Остальных выявили в ходе лабораторных исследований анализов.

Проведены профилактические мероприятия. Почти 700 селянам, которые могли контактировать с заболевшими, ввели вакцину. Еще почти 5 тысяч человек охвачено подворовыми обходами. Их информируют о возникших рисках.

Также проведена масштабная работа по проверке источников воды на наличие вируса. Все пробы оказались безопасными.

По информации ведомства, причиной вспышки стала поздняя постановка верного диагноза врачами. Они проигнорировали явные признаки заболевания гепатитом А и не настояли, чтобы пациенты исследовались на гепатит.

В отношении работников Усть-Коксинской районной больницы проводится административная проверка. Ее материалы в дальнейшем передадут в Следственный комитет.

Вирусные гепатиты – это воспалительные заболевания печени, которые вызываются различными вирусами, с разнообразными механизмами передачи и разными исходами. Гепатит А передается через грязную воду, руки, продукты питания.

Желтушные формы острого вирусного гепатита, как правило, начинаются внезапно. Еще до появления желтушного окрашивания кожи и слизистых может повышаться температура тела, появляется головная боль, общее недомогание, слабость, ломота в мышцах и костях.

Снижается аппетит, появляется тошнота, может быть рвота, горечь во рту, чувство тяжести в правом подреберье и в области желудка. Через пять-семь дней от начала болезни моча становится темной, кал нередко обесцвечивается.

А в дальнейшем присоединяется желтушность склер, кожи. Но клиническая картина может отличаться в зависимости от того, какой вирус вызывает заболевание, а также в зависимости от особенностей и состояния организма заболевшего.