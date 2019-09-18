В Алтайском крае откроют производство соевых кормов для животных

Власти Алтайского края одобрили проект компании "АХ "Сояночка" по созданию на территории Новоалтайска завода по производству кормов для животных, сообщает пресс-служба региональных властей.

Инвестор собирается вложить в предприятие 56,9 млн рублей, наращивая его мощность. До 2021 года планируется ежегодно производить 7,8 тысячи тонн кормовой продукции.

Затем проведут закупку нового оборудования, которое позволит утроить производительность – с 2022 года планируется выпускать до 24 тысяч тонн корма в год.

Уже стартовал ремонт производственного корпуса, монтаж оборудования и подбор персонала. Ожидается, что на заводе трудоустроят не меньше 40 человек.