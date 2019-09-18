Житель Камня-на-Оби нашел огромный зуб возрастом 11 тысяч лет

Житель Камня-на-Оби Алексей Шепеткин нашел в песке огромный зуб – его длина составила 9 см, а ширина – 3 см, сообщают "Каменские известия".

Ни к одному из известных ему животных он не мог причислить свою находку и поэтому отправил фотографии находки журналистам.

Специалист института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН по снимкам смог определить, что зуб принадлежит древней лошади, которая обитали порядка 11,5 тысячи лет назад.

"Это зуб лошади из нижней челюсти, — констатировал старший научный сотрудник кандидат биологических наук Сергей Васильев. — По виду вполне плейстоценовой сохранности".