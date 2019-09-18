Дело новосибирской девочки, отрезавшей лапы коту, передали в СК

Полицейские передали на расследование в региональное управление СКР уголовное дело после зверского убийства кота в Академгородке Новосибирска. Как уточняет пресс-служба ведомства, такое решение принято в связи с широким общественным резонансом.

Животному отрезали лапы и сняли скальп. Его труп нашли в мусорном баке. Подозреваемой оказалась девочка-подросток.

По версии следствия, с 5 по 6 августа она расчленила кота, что привело к его гибели. На нее ранее жаловались соседи, утверждая, что она "торгует черепами животных".

По результатам проверки правоохранительные органы заявили, что масштабы преступления явно преувеличены – ни о каких массовых убийствах речи не идет.

Школьница стала фигуранткой уголовного дела по признакам жестокого обращения с животным (ст. 245 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.