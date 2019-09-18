Венгерский дрифт. Пять человек пострадали при учебном пожаре

Полным конфузом закончилось показательное выступление пожарных в Венгрии, сообщает телеканал "Звезда".

Торопясь потушить учебное возгорание, водитель пожарного автомобиля сделал слишком крутой вираж на высокой скорости.

В результате автомобиль проехал несколько метров на двух колесах, а затем перевернулся. Один из участников выступления едва успел отбежать, чтобы не быть раздавленным своими коллегами.

Меньше повезло тем, кто находился в машине – с различными травмами пять человек попали в больницу.

События развернулись на глазах многочисленной публики. Отойдя от шока, они стали выкладывать записи события в интернет, где миллионы пользователей Сети наверняка по достоинству оценят мастерство пожарных.