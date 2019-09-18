Подозреваемый в изнасиловании врача на вызове задержан в Саратове

Следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача в Саратове, которая спешила на вызов к пациенту, попросив указать к нему дорогу, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Задержанный 55-летний ранее судимый безработный горожанин признался в содеянном. Во время проверки показаний на месте преступления он детально описал свои действия в отношении потерпевшей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Ему грозит до шести лет лишения свободы.