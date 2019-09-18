Уровень дохода для комфортной жизни на пенсии назвали в Сбербанке

Комфортный уровень жизни пенсионерам можно обеспечить, если ежемесячно они будут получать от 80% до 100% от размера их средней зарплаты, уверен директор негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка Александр Зарецкий. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Как следует из опроса, проведенного банком, 55% пенсионеров, которые живут только на государственные выплаты, не могут себе позволить развлечения и активный досуг.

При этом 45% пожилых людей, которые не делали добровольные взносы в НПФ, экономят на вещах вдвое чаще, утверждают представители Сбербанка.

Отметим, что средняя пенсия россиян, по данным Росстата, составляет 15,4 тысячи рублей, а зарплата – 25 тысяч рублей.

Напомним, проект бюджета Пенсионного фонда России предусматривает, что страховая пенсия по старости вырастет в 2020 году на 6,6% при прогнозируемой инфляции на уровне 3,8%.

Социальная пенсия в 2020 году должна вырасти на 7%, в текущем году ее подняли на 2%.

В 2021 году страховую пенсию планируется проиндексировать на 6,3%, а 2022 году – на 5,9%. Социальную – на 2,6 и 3,1% соответственно.