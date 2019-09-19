Почти половина россиян экономят на лекарствах

45% россиян покупают препараты для лечения в первую очередь руководствуясь их ценой, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование ResearchMe по заказу Stada. По качеству же лекарства выбирают только треть опрошенных.

Примечательно, что как в первой, так и во второй группе респондентов абсолютное большинство верят в то, что в России есть лекарственные средства, оптимальные с точки зрения сочетания цены и качества. Об этом заявили 91% опрошенных.

Исследование проведено в августе 2019 года. Участие в опросе приняли 7168 респондентов из всех регионов России.

"Покупательная способность населения в России продолжает снижаться, пациенты стали экономить даже на лекарствах", – уверен гендиректор фармкомпании Stada в России Иван Глушков.

Он считает, что для исправления ситуации нужно ввести систему всеобщего лекарственного обеспечения, которая должна предусматривать компенсацию части расходов на препараты из госбюджета или средств страховщика.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года коммерческий рынок лекарств сократился на 3,9%. Это первое падение продаж аптечных сетей за последние три года. В аналогичном периоде 2018 года наблюдался рост на 4,5%, а в 2017 году – на 6,3%.