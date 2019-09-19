Мужчина взорвал гранату в общежитии в Челябинской области

Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва самодельной гранаты в общежитии города Златоуста, сообщает РИА "Новости".
По предварительным данным, в помещении произошел хлопок предмета похожего на гранату. Позднее информация подтвердилась.
Мужчина в ходе бытового конфликта между посетителем и жильцами комнаты взорвал ручную самодельную гранату. В результате взрыва посетитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Жильцы комнаты с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.
Отмечается, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Следственный комитет по Челябинской области проводит доследственную проверку по данному факту.
Комментарии
Его обидели,он-за гранату.
в 1996 или 1997 году, аналогичный случай был в Барнауле. На ул.Крупской в общежитии на последнем этаже. Рвануло так что стены в верхней части разошлись по сантиметру. Ну и по стенкам было раскидано то, что раньше было человеком. Зрелище не из приятных.
странно...у гранаты значит хлопок, а как газ так взорвался.