Мужчина взорвал гранату в общежитии в Челябинской области

Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва самодельной гранаты в общежитии города Златоуста, сообщает РИА "Новости".

По предварительным данным, в помещении произошел хлопок предмета похожего на гранату. Позднее информация подтвердилась.

Мужчина в ходе бытового конфликта между посетителем и жильцами комнаты взорвал ручную самодельную гранату. В результате взрыва посетитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Жильцы комнаты с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Отмечается, что на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный комитет по Челябинской области проводит доследственную проверку по данному факту.