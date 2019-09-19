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Водитель решила не тормозить. Подробности наезда на ребенка в Барнауле на зебре

, ИА "Амител"
У женщины стаж управления транспортными средствами менее одного года

Первый ряд остановился, чтобы пропустить ребенка / Фото: vk.com/incident22

Женщина, сидевшая за рулем автомобиля, которая сбила сегодня утром ребенка на пешеходном переходе, имеет небольшой опыт вождения, сообщили в Госавтоинспекции Барнаула.

ДТП произошло в четверг в 08:40 утра, 19 сентября, на улице Юрина в районе дома №202В.

"Установлено, что водитель, женщина 1991 года рождения (стаж управления транспортными средствами менее одного года) управляла автомобилем Renault Megane", – рассказали в ведомстве.

На нерегулируемом пешеходном переходе, двигаясь вторым рядом, она допустила наезд на девочку 2007 года рождения. При этом первый ряд остановился, чтобы пропустить ребенка.

В результате ДТП девочка с полученными травмами доставлена в КГБУЗ "Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи".

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

19.09.2019 10:17
месный

да все кто сбил кого-то на ПП решили не тормозить, в этом главная причина ДТП!

19.09.2019 10:19
- гость -

КГБУЗ "Краевая клиническая поликлиника скорой медицинской помощи".
нет такой, есть больница

19.09.2019 10:21
- гость -

А почему переход не регулируемый, где светофор-опять денег нет но вы держитесь?!

19.09.2019 10:22
667

Заголовок разжигает! Может, просто затупила или отвлеклась. По заголовку преступный умысел прослеживается. Водятелку ни в коем случае не оправдываю

19.09.2019 10:29
Наталья

Это пешеходный переход перед ост. "Дом Пионеров".

Водителя-на кол, сама женщина, может даже мать, задумалась бы куда летела...

19.09.2019 10:42
- гость -

все же она решила не останавливаться, а не не тормозить

19.09.2019 10:42
- гость -

(как в анекдоте про маршрутчика "притормозите здесь" - ээээ, притормозить или остановиться?)

19.09.2019 10:44
- гость -

19.09.2019 10:42 Двойной смысл. Решила не тормозить - не останавливаться. Решила не тормозить - проскочить пока другие остановились.

19.09.2019 10:51
- гость -

Нужно бороться с телефонами за рулем, уже стало нормой, одной рукой придерживать руль, а другой рукой строить сообщения в телефоне, иной раз уже "спят на светофорах", пока не посигналишь - не едут, увлечены общением. Нужно повышать штрафы за использование телефонов за рулем!

19.09.2019 10:52
месный

19.09.2019 10:22
667

А разве это не преступный умысел видеть знаки разметку ПП и ехать как будто их нет там вовсе?!

19.09.2019 10:56
9

Гонишь.Там светофор в 30 метрах есть.И вообще там три ПП на100 метров.Там даже лютые упыри не разгоняются

19.09.2019 11:00
- гость -

Ну да начиная с остановки островского и до кдм 5 пп! 2 со светофором.А участок по протяженности небольшой

19.09.2019 11:34
гость

Да по телефону ехала и ...ла, это сплошь и рядом, на дорогу ноль внимания, результат печальный. Курица одним словом

19.09.2019 11:44
ГОсть

Зачем светофор? Таки водители знаки не видят? Или не видит что рядом все остановились? Опять пешеход виноват, не пропустил, не увидел авто. А вы когда едите водители с завязанными глазами однако, только один ответ напрашивается. Плохое зрение не садитесь за руль!

19.09.2019 11:51
- гость -

19.09.2019 11:34
гость
Да по телефону ехала и ...ла, это сплошь и рядом, на дорогу ноль внимания, результат печальный. Курица одним словом
------
А мужиков, треплющихся по телефону за рулём как назовешь?

19.09.2019 12:05
- гость -

Грузин сдает экзамен на водительские права. Инспектор его спрашивает:
- Вот едешь ты, дарагой, на машине по горной дороге. Справа - скала, слева - обрыв. Впереди две женщины: молодой и старый. Кого давить будешь?
- Конечно, старый!
- Нет тебе прав, дорогой, тормоз давить надо!

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