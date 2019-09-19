Водитель такси "собрал" бы все автомобили на парковке в Барнауле, но помешал фонарь

Опора покосилась, но удар выдержала / Фото и видео: vk.com/incident22

Водитель такси совершил наезд на мачту городского освещения на улице Эмилии Алексеевой в ночь на четверг, 19 сентября, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"Еще и разбил стоящий на парковке Nissan Qashqai. И опору покосило, треснула", – рассказывают очевидцы. Сам водитель, по их словам, не пострадал.

Местные жители отметили, что удар был очень сильный. "Прямо напротив нашего дома. Мы думали взорвалось что-то. Вышла на улицу – авария. Повезло, что в столб. Еще бы метр и собрал бы припаркованные машины. Вовек бы не рассчитался", – написала подписчица паблика.