Всю нефть России оценили в $1 трлн, а все полезные ископаемые страны - $1,6 трлн

Минприроды вновь пересчитало запасы полезных ископаемых в России на конец 2018 года, пишет РБК со ссылкой на данные ведомства, обновленные 17 сентября.

Стоимость нефтяных ресурсов увеличилась почти в два раза, до 74,5 трлн рублей. На нефть приходится основная часть ресурсного богатства страны. За прошлый год запасы возросли в цене на 88% (с 39,6 трлн рублей).

Рост запасов нефти в натуральном выражении оказался не таким внушительным — 8,7%, с 9,04 млрд до 9,83 млрд тонн. Это означает, что, по оценке ведомства, единица нефтяных запасов подорожала сразу на 73% за год.

Стоимость запасов нефти достигла 71,7% ВВП за 2018 год. В долларовом выражении увеличение на $385 млрд. Таким образом, стоимость запасов достигла $1,07 трлн.

Общая стоимость всех полезных ископаемых, из тех что можно подсчитать, приближается к 100 трлн рублей — $1,6 трлн.

Министерство природных ресурсов и экологии оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов. Их общая стоимость на конец 2018 года достигла 93,4 трлн рублей — по сравнению с 55,2 трлн рублей в конце 2017 года.