Живи, загорай и качайся. Квартиру с солярием и тренажером продают в Барнауле

Есть тренажер и горизонтальный солярий / Фото: altayrealt.ru

В Барнауле продают необычную квартиру с современной начинкой, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Квартира площадью 120 кв. метров расположена на четвертом уровне элитного 12-этажного дома на Змеиногорском тракте, 104П/11.

Есть три комнаты, зал, отдельная кухня, вместительная прихожая, совмещенный санузел и балкон. Также имеется автономное отопление от собственной котельной на весь дом (горизонтальная разводка), два кондиционера и теплые полы.

В одной из комнат обустроена гардеробная зона, установлен тренажер и горизонтальный солярий. В квартире также множество предметов мебели на фигурных ножках, даже в ванной есть такое кресло.

"Высота потолков 2,8 метра. Комплекс домов огорожен, детские площадки, лавочки", – рассказывает собственник.

Без мебели квартиру готовы продать за 6,99 млн рублей, с мебелью – за 7,7 млн.