Два дома сгорели ночью в Барнауле в коттеджном поселке Солнечная поляна

Два дома сгорели в Барнауле / Фото: vk.com/incident22

В поселке Солнечная поляна в переулке Зимний сгорели ночью два дома, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, возгорание произошло примерно в три часа ночи 19 сентября.