Два дома сгорели ночью в Барнауле в коттеджном поселке Солнечная поляна

Два дома сгорели в Барнауле / Фото: vk.com/incident22
В поселке Солнечная поляна в переулке Зимний сгорели ночью два дома, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, возгорание произошло примерно в три часа ночи 19 сентября.
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Два дома сгорели в Барнауле / Фото: vk.com/incident22
В поселке Солнечная поляна в переулке Зимний сгорели ночью два дома, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, возгорание произошло примерно в три часа ночи 19 сентября.
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Комментарии
В Соонечной поляне алчные и глупые люди понастроили свои краснокаменные дерьмозамки вплотную друг к другу, за что уже парочка феодалов поплатилась потерей имущества. Прежде чем строить, изучаем СНиП и творчески их осмысливаем.
Амител - это рекламная фирма Инцидента? Перепечатали и сопят от наслаждения! Поработали! Нельзя подробнее у спецов узнать? Видимо неохота!
Зачем подробнее?! Сейчас специалисты вылезут и расскажут как было, по убийствам интригам расследованиям -Мясной, по строительству Митенька. Нормальная подача, кто то же признался что ему за коменты платят, а эти стесняются признаться
Так, как построены дома в Сибдолине, строить нельзя! Пожарные разрывы не соблюдены даже между домами. А после домов появляются гаражи, бани, сарайки, беседки и т.п., и в случае пожара огню есть где разгуляться. Интересно, как на все это смотрит пожинспекция, архитектура и прочие, призванные контролировать нормы. А людей жалко...
19.09.2019 10:05
читатель
Ну вас не заставляет никто сюда приходить то
цена на землю там кусачая, вот и лепят всё в плотную.
19.09.2019 10:19
месный
Вылез шипованный кто бы сомневался
Строят на головах друг у друга, наплевав на госты и снипы. Один загорелся - пятеро сгорели.
ГОСТы и СНИПы это советские законы мешающие людям жить, глава правительства их отменил, зачем про них вспоминать.
19.09.2019 10:12
Строитель
ну пусть ко мне приедут, у меня от стены гаража до забора 10 метров и от стены дома до противоположеной стороны 10 метров, до дома на противоположенной стороне метров 25-30. Так что кто хочет старается себя обезапасить, меня вот гора всегда напрягала, все из дерева и стена к стене, да и лебяжка также построена.
Соседи мои сгорели...... Расстояние между домами все по правилам было. Сильный ветер и перекинулось на другой дом. А на костях других ерничать-как минимум не красиво. У людей беда.
Мясной, по строительству Митенька. Нормальная подача, кто то же признался что ему за коменты платят, а эти стесняются признаться
***
Тааак... Получается, за комменты мона денюшку иметь, а я бесплатно умные советы людям даю? Куда обратиться по вопросу оплаты?