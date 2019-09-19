Первокурсница избила инвалида в приморском колледже

Первокурсница колледжа в Приморье на глазах сверстников избила подростка с инвалидностью, сообщает РИА "Новости".
Инцидент произошел в городе Арсеньеве. Девушка кричала и оскорбляла парня, но тот только закрывался руками и терпел оскорбления. В какой-то момент защищавшийся подросток получил удар ногой в лицо и навзничь упал в дверном проеме. Те, кто стоял рядом, просто смеялись.
Известно, что пострадавший ребенок воспитывается в приемной семье. Его мама рассказала, что парень имеет инвалидность и девять лет находился на домашнем обучении. Поступлению в колледж мальчик был очень рад, но теперь не хочет туда возвращаться и не отвечает на телефонные звонки.
Заявление в полицию написала сотрудница колледжа, которая раньше всех узнала о происшествии.
О студентке, которая била пострадавшего, известно, что она состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, с ней работает социальный психолог.
Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице, а его обидчица продолжает посещать занятия.
Дело было передано из полиции в Следственный комитет. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии
На месте родителей нужно прийти и просто убить эту тварь.
По-моему её необходимо исключить из колледжа! Как минимум. И никто не заступился! Куда катится общество? Куда смотрят родители этих "деток"
11:05, общество достало свои мобилы и давай постить видосик в вк. Надеюсь дело закончится для нее уголовкой.
А что делать с другими тварями - которые смотрели и смеялись?!
Зачем этой свиноматке колледж? Она все равно работать не будет. Через год два опоросится и будет из одного декрета в другой прыгать, гороху растить.
19.09.2019 11:19
- гость -
Вы подумали, прежде, чем написать? Я - тоже свиноматка? И мама Ваша? Как взаимосвязано рождение детей с отклонениями в психике конкретных субъектов?
19.09.2019 11:05
- гость -
По-моему её необходимо исключить из колледжа! Как минимум. И никто не заступился! Куда катится общество? Куда смотрят родители этих "деток"
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Тоже не понимаю, почему сразу не исключили. В СССР за меньшее исключали, это же не школьное образование, которое обязательное.
19.09.2019 11:43
- гость -
Мне не интересно свиноматка вы или не свиноматка. Речь о конкретной бабище и о том, что ей учеба не за чем. И уж коль речь зашла, то и плодиться бы не надо.