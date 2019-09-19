Два человека погибли после столкновения с автобусом на алтайской трассе

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на трассе Барнаул – Рубцовск.

Мужчина 1986 года рождения, управляя иномаркой, выехал на встречную полосу около 4 часов утра. На полосе встречного движения он столкнулся с пассажирским автобусом, который ехал из Барнаула в Рубцовск.

Водитель иномарки и пассажир-женщина получили серьезные травмы. Оба они доставлены в больницу.

Еще два пассажира легкового автомобиля, мужчины 1974 и 1989 годов рождения, погибли на месте ДТП до приезда врачей.

Водитель пассажирского автобуса, мужчина 1973 года рождения, не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.