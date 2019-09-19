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Обновленный Дворец спорта откроют 26 сентября грандиозным световым шоу

, ИА "Амител"
"Динамо-Алтай" проведет на арене первую домашнюю встречу в сезоне

Обновленный Дворец спорта и зрелищ, который теперь называется "Титов-Арена", будет открыт после реконструкции 26 сентября. В этот день клуб "Динамо-Алтай" проведет свою первую домашнюю встречу нового сезона. Организаторы обещают большое световое шоу перед матчем.

По словам организаторов, в этом году открытие хоккейного сезона будет грандиозным. Болельщики не только увидят матч и послушают напутствие официальных лиц, но и окунутся в атмосферу настоящего хоккейного праздника. Световое мэппинг-шоу, новые зажигательные танцы от группы поддержки "Инфинити", выступление известных исполнителей и многое другое ждет зрителей в этот день во дворце спорта "Титов-Арена".

Билеты на первый домашний матч "Динамо-Алтай" и световое шоу перед ним будут стоить 350 рублей. На два последующих матча с курганским "Юниором", которые пройдут 28 и 29 сентября в 17:00, стоимость входных билетов 250 рублей.

На новой арене внутри уже заканчивается ремонт. Установлены новые мягкие кресла, обновлен потолок и работает медиа-куб. Новая арена будет вмещать 4500 человек. В фойе появился буфет, гардеробные, магазины со спортивной атрибутикой. На фасаде со стороны проспекта Социалистического установят большой мультимедийный экран для спортивных трансляций.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

19.09.2019 11:47
Kimi

Первый этаж снаружи каким был так не тронутым и остался....

19.09.2019 11:59
- гость -

250р? ну не знаю, наверное не зайдет для такого уровня.

19.09.2019 12:02
- гость -

11:47, в любом случае, если бы не новый владелец, вообще бы оставался закрытым дворец, а потом под шумок бы его продали под застройку 25 этажки.

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