Обновленный Дворец спорта откроют 26 сентября грандиозным световым шоу

Обновленный Дворец спорта и зрелищ, который теперь называется "Титов-Арена", будет открыт после реконструкции 26 сентября. В этот день клуб "Динамо-Алтай" проведет свою первую домашнюю встречу нового сезона. Организаторы обещают большое световое шоу перед матчем.

По словам организаторов, в этом году открытие хоккейного сезона будет грандиозным. Болельщики не только увидят матч и послушают напутствие официальных лиц, но и окунутся в атмосферу настоящего хоккейного праздника. Световое мэппинг-шоу, новые зажигательные танцы от группы поддержки "Инфинити", выступление известных исполнителей и многое другое ждет зрителей в этот день во дворце спорта "Титов-Арена".

Билеты на первый домашний матч "Динамо-Алтай" и световое шоу перед ним будут стоить 350 рублей. На два последующих матча с курганским "Юниором", которые пройдут 28 и 29 сентября в 17:00, стоимость входных билетов 250 рублей.

На новой арене внутри уже заканчивается ремонт. Установлены новые мягкие кресла, обновлен потолок и работает медиа-куб. Новая арена будет вмещать 4500 человек. В фойе появился буфет, гардеробные, магазины со спортивной атрибутикой. На фасаде со стороны проспекта Социалистического установят большой мультимедийный экран для спортивных трансляций.