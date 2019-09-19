Омичка случайно выстрелила себе в голову при попытке сделать селфи

Жительница Омска хотела сделать селфи с пистолетом своего сожителя, но случайно выстрелила себе в голову, сообщает "Сиб.фм".
Девушка проводила время со своим сожителем в квартире, и когда мужчина отошел, захотела сфотографироваться с его травматическим пистолетом.
Она поднесла телефон к виску и вместо кнопки телефона нажала на спусковой крючок. С травмой головы ее доставили в больницу.
Полицейские, приехавшие на место инцидента, при осмотре квартиры обнаружили нунчаки, которые владелец жилья хранил незаконно. Он пояснил, что оружие сделал самостоятельно.
Сейчас на мужчину заведено уголовное дело.
Комментарии
"Сейчас на мужчину заведено уголовное дело"
ЧТО???
это каким надо быть идиотом, чтобы дома держать пистолет с патроном в стволе. Зашел домой, разряди блин, трудно что-ли. Выходишь куда, загони снова. Или лень дёргать затвор - ну тогда оружие эт ваще не ваша тема. И это, он ещё и не на предохранителе был да со взведённым курком, кто таким идиотам ваще разрешение выдаёт.
ЧТО???
УК РФ Статья 223. Незаконное изготовление оружия
Ее величество Евгеника )) подчистит там где сплоховал естественный отбор
19.09.2019 12:35
месный
Тоже самое подумал! Как можно по раздолбайски относиться к оружию!
выживет. Мозга все равно нет. +60кг овощей.
+60кг овощей. точно? взвешивали?
по делу: а может это он ее того/этого
Педальки перепутала.
тоже подумала, что мозг в данном случае не задет.
Это лучшее селфи!
"С травмой головы ее доставили в больницу."
------
Походу у неё травма была ещё до выстрела.
лучше бы занимались чем положено, все зло от селфи
Премию Дарвина. Обоим
19.09.2019 14:39
Патамушта
ее разве не посмертно дают?
Омск. Место, куда приводят мечты...
Премия Дарвина «Darwin Awards» — виртуальная премия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым улучшив его. Обязательным условием получения премии является полное отсутствие прямых потомков.
19.09.2019 14:46
- гость -
исчерпывающе
обнаружили нунчаки
За две палочки или трубки, соединенные цепью или веревкой можно получить срок, а за топор, лопату, вилы ничего. Хотя вилы, лопата и просто бита гораздо опаснее нунчак.