Омичка случайно выстрелила себе в голову при попытке сделать селфи

Жительница Омска хотела сделать селфи с пистолетом своего сожителя, но случайно выстрелила себе в голову, сообщает "Сиб.фм".

Девушка проводила время со своим сожителем в квартире, и когда мужчина отошел, захотела сфотографироваться с его травматическим пистолетом.

Она поднесла телефон к виску и вместо кнопки телефона нажала на спусковой крючок. С травмой головы ее доставили в больницу.

Полицейские, приехавшие на место инцидента, при осмотре квартиры обнаружили нунчаки, которые владелец жилья хранил незаконно. Он пояснил, что оружие сделал самостоятельно.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело.