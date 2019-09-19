Фестиваль спектаклей по книгам Шукшина был несбыточной мечтой, которая исполнилась

Открытие фестиваля спектаклей по произведениям Шукшина / Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Открытие Всероссийского фестиваля спектаклей по произведениям Василия Шукшина "Здравствуйте, люди!" состоялось в Барнауле 18 сентября, сообщается на официальном сайте региона.

"Мы вместе с министром культуры края Еленой Безруковой предложили губернатору Виктору Томенко организовать такой фестиваль. Я понимала, что вряд ли состоится, потому что это сложно организовать, затратно. Но несбыточная мечта исполнилась", – рассказала директор Алтайского краевого театра драмы Любовь Березина об истоках фестиваля.

Мероприятие задумывалось, чтобы понять, как Шукшина читают в других регионах. Зрителям предстоит это узнать. В течение недели они увидят работы семи театров из Москвы, Твери, Омска, Барнаула и Новокузнецка.

Официальное открытие фестиваля прошло на нескольких площадках – перед зданием театра и непосредственно на сцене.