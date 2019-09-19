Онищенко раскритиковал рекомендации Минздрава о "пятидневной норме" алкоголя

Фразы о ежедневных нормах алкоголя недопустимы от Минздрава России, сообщает RNS со ссылкой на бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

Согласно рекомендациям Минздрава, почти безвредной ежедневной порцией алкоголя для женщин является около 200 мл вина, для мужчин – порядка 900 мл пива.

"Это одно из самых неудачных решений Министерства здравоохранения на площадке исполнения указа президента о достижении активного долголетия 80 плюс и решения национального проекта "Здоровье". Самый неудачный", – сказал Онищенко.

По его словам, сам разговор о дозах "ни в этическом, ни в профессиональном, ни в смысле политического тренда совершенно неуместен", если это исходит от Министерства здравоохранения.

Напомним, по этим рекомендациям женщины могут выпивать 200 мл вина крепостью около 12%, а мужчины 900 мл пива крепостью 4,5%.

Стандартной порцией назвали 10 граммов чистого алкоголя. Допустимая норма для женщин – две порции, а для мужчин – три.

При этом важно не употреблять алкоголь два дня в неделю, уточнили в министерстве.