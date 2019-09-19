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Онищенко раскритиковал рекомендации Минздрава о "пятидневной норме" алкоголя

, ИА "Амител"
Чтобы не нанести вред здоровью, как уточнили в министерстве, важно не употреблять алкоголь два дня в неделю
Онищенко уверен, что разговор о дозах алкоголя неуместен, если об этом говорит Минздрав / Фото: duma.mos.ru

Онищенко уверен, что разговор о дозах алкоголя неуместен, если об этом говорит Минздрав / Фото: duma.mos.ru

Фразы о ежедневных нормах алкоголя недопустимы от Минздрава России, сообщает RNS со ссылкой на бывшего главного санитарного врача, депутата Госдумы Геннадия Онищенко.

Согласно рекомендациям Минздрава, почти безвредной ежедневной порцией алкоголя для женщин является около 200 мл вина, для мужчин – порядка 900 мл пива.

"Это одно из самых неудачных решений Министерства здравоохранения на площадке исполнения указа президента о достижении активного долголетия 80 плюс и решения национального проекта "Здоровье". Самый неудачный", – сказал Онищенко.

По его словам, сам разговор о дозах "ни в этическом, ни в профессиональном, ни в смысле политического тренда совершенно неуместен", если это исходит от Министерства здравоохранения.

Напомним, по этим рекомендациям женщины могут выпивать 200 мл вина крепостью около 12%, а мужчины 900 мл пива крепостью 4,5%.

Стандартной порцией назвали 10 граммов чистого алкоголя. Допустимая норма для женщин – две порции, а для мужчин – три. 

При этом важно не употреблять алкоголь два дня в неделю, уточнили в министерстве.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

19.09.2019 14:18
- гость -

эээ.. поздняк.. я уже выполняю прошлые рекомендации

19.09.2019 14:20
Ольга

Корень зла в слове " почти"

19.09.2019 14:23
- гость -

Поддерживаю Онищенко, никаких норм, даешь безлимит

19.09.2019 14:52
- гость -

Онищенко старый зануда

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