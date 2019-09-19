Барнаульцы делают ставку на сигнализацию в вопросе безопасности машин

Эксперты "Авито Авто" выяснили, что за год в России вырос спрос на все разновидности противоугонных систем, а в Барнауле самыми популярными остаются автосигнализации.

В Барнауле на автосигнализации приходится 97% от общего спроса на противоугонные системы. На иммобилайзеры, механические блокираторы и спутниковые системы приходится лишь по 1%. В России также наиболее востребованы автосигнализации (83%), затем идут иммобилайзеры (7%), механические блокираторы (6%) и спутниковые системы (4%).

Средняя цена устройств, предотвращающих угон, в Барнауле составляет от 1,3 тыс. рублей до 3,5 тысячи.

Дороже всего в России стоят спутниковые системы – в среднем 4,8 тыс. рублей. Больше всего за них просят в Ульяновске (6,8 тыс.), самые дешевые – они в Омске (около двух тысяч).

Дешевле всего можно приобрести механический блокиратор, который в среднем по стране стоит примерно три тысячи рублей. Дороже всего они продаются в Ростове-на-Дону (6,2 тыс.), дешевле – в Казани (чуть более 1,7 тыс.).