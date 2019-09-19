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Лес на 2,7 млрд вывезли с двух Алтаев с начала года. В основном увозили в Китай

, ИА "Амител"
Доля обработанных лесоматериалов на экспорт выше (98,96%), чем необработанных (1,04%)

Лесоматериалы вывозили 58 участников внешнеэкономической деятельности / Фото: Алтайская таможня

Алтайская таможня подвела итоги работы за восемь месяцев 2019 года в регионе своей деятельности (Алтайский край и Республика Алтай), в том числе и подсчитав показатели экспорта лесоматериалов.

"С января по август включительно объем экспортируемых лесоматериалов (обработанных и необработанных) составил 311,6 тыс. кубометров, это на 25,8% (108,4 тыс. кубометров) меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В отчетном периоде 2019 года экспортировано лесоматериалов общим весом 186,1 тыс. тонн на сумму 42,5 млн долларов", – рассказали в ведомстве.

Речь идет примерно о 2,7 млрд рублей.

Лесоматериалы вывозили 58 участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В основном лес экспортировался в Китай (52,98%), Узбекистан (34,1%) и Афганистан (10,2%). На долю этих стран пришлось 97,3% стоимостного объема экспорта лесоматериалов.

Доля обработанных лесоматериалов выше (98,96%), чем необработанных (1,04%). 

Экспорт обработанной древесины в физическом значении составил 308,1 тыс. кубометров на сумму 42 млн долларов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года вывезли 410,5 тыс. кубометров.

Поставки на экспорт необработанных лесоматериалов (лес круглый) составили 3,4 тыс. кубометров, их стоимость – 441,6 тыс. долларов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

19.09.2019 16:47
- гость -

ну а что в воланской стране можно экспортировать только природные ресурсы все что мог он развалил.

19.09.2019 16:47
- гость -

обработанный лес это кресло-качалка, буратино в виде игрушки

19.09.2019 16:58
Гость

У нас всегда воруют по закону, ибо ни шофер, ни слесарь, ни пастух валить и продавать лес не сможет. Лесину сворует - его посадят, а вот жулик-чиновник с братанами....

19.09.2019 17:13
- гость -

19.09.2019 16:47 Обработанный лесоматериал - это то, что на картинке.

19.09.2019 17:29
- гость -

Пиломатериал.

19.09.2019 17:39
Директор СССР

Скоро будем жить в казахстанской пустыне, торнадо, все удовольствия

19.09.2019 17:41
Директор СССР

Скоро будем жить в казахстанской пустыне, торнадо, все удовольствия

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