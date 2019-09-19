Живодер из Оренбурга отправится в колонию за избиение собаки

Суд Оренбурга принял решение об отправке в колонию человека, который жестоко избил собаку, сообщает "Сиб.фм".

Уголовное дело на мужчину завели после того, как он избил дворового пса Бублика. Собака жила у дома, большая часть которого была заселена пенсионерками.

Женщины прикармливали пса, и он прижился на дворовой территории.

Мужчина, напавший на собаку, сначала избил ее арматурой по голове, а затем, по словам очевидцев, стал вонзать арматуру в тело пса. Оттащить живодера от животного помогли прохожие, которые прибежали на крики пенсионерок.

Несмотря на тяжелые травмы, Бублика удалось спасти, и сейчас он нашел новый дом. Уголовное дело, заведенное на мужчину, состояло из 12 томов, 11 из которых – обращения граждан.