"Справедливая Россия" призывает проводить выборы в октябре вместо сентября

Перенести выборы с сентября на октябрь, отменить досрочное голосование и муниципальный фильтр для парламентских партий – так предлагает поменять закон о выборах лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, передает пресс-служба партии.

Политик, депутат Госдумы отметил, что по итогам выборов в сентябре 2019 года партия подтвердила статус парламентской. Но правила проведения голосования нужно менять.

"Необходимо отменять муниципальный фильтр для парламентских партий. С этого надо начинать", – сказал Сергей Миронов.

Также он и его коллеги по партии предлагают проводить выборы не в начале сентября, как сейчас, а во второе воскресенье октября. Это поможет увеличить явку, ведь люди уже закрывают сезон, возвращаются с отпусков.

Миронов призывает полностью отменить досрочное голосование и ввести голосование электронное. И перестать привлекать госслужащих и бюджетников в состав избирательных комиссий.

Кстати, "Справедливая Россия" в Алтайском крае сейчас активно продвигает свое предложение вернуться к выборам мэра в Барнауле. Сейчас, напомним, его назначают депутаты.

"В августе справедливороссы запустили сбор подписей барнаульцев за возврат прямых выборов мэра, акция продолжается до сих пор. Горожане активно поддерживают предложение СР. Также свою поддержку эсерам высказали и другие оппозиционные фракции в краевом парламенте. 23 сентября эксперты выслушают все за и против возврата прямых выборов мэра Барнаула за круглым столом. А на ближайшей сессии законопроект будет рассмотрен депутатами", – подчеркнули в пресс-службе партии.