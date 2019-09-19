Следы семейства медведей обнаружили в Алтайском крае

Следы медведей сфотографировали сотрудники предприятия "Алтайлес" в Топчихинском районе, сообщили в сообществе Barnaul22.

Медведица с двумя медвежатами живет в пяти километрах от села Чаузово около Большой речки. Лесники заметили животных уже давно, но стараются не подходить и не тревожить обитателей леса.

Работники лесной отрасли бережно относятся к животным и приходят на помощь, когда это нужно. Они подкармливают лосей, косуль и кабанов зимой, обустраивают гнезда для краснокнижных птиц.

Там, где работают лесники, меньше браконьеров, отметили на предприятии.