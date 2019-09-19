ДТП с пострадавшими произошло в центре Барнаула

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

Две иномарки столкнулись у кинотеатра "Родина". От удара кроссовер выбросило на тротуар. Автомобиль второго участника ДТП стоит на проезжей части. Движение по проспекту Ленина в сторону Речного вокзала затруднено.

Легковой автомобиль получил серьезные повреждения. Очевидцы сообщают о пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и медики. Информация о происшествии уточняется.