Около 130 млн рублей выделено на ремонт пострадавших от паводка алтайских дорог

Реконструкции двух автомобильных дорог с мостами через ручей Желтенький и реку Солонешная завершены в Солонешенском районе, сообщает официальный сайт Алтайского края.

На проведение ремонтных работ было выделено порядка 130 млн рублей. Последний из объектов соединяет две части села.

"Мост был полностью разрушен, за две недели для жителей сделали объезд, работы проводились в два этапа, чтобы обеспечить проезд до возможного паводка 2019 года. Сейчас на объекте провели укрепительные работы, выполнили водоотвод, установили барьерные ограждения и освещение, к мосту ведут подходы порядка 200 метров. Сегодня переправа соответствует всем современным требованиям и обладает грузоподъемностью до 128 тонн", – рассказал начальник отдела мостов "Росавтодора" Андрей Лавренов. Он также отметил, что до конца года начнутся работы еще на трех объектах.