Хвостатая Шерон Стоун ищет наркотики в барнаульском аэропорту

Немецкая овчарка по кличке Шерон Стоун – сокращенно Шер – уже несколько лет встречает пассажиров всех международных рейсов в Барнаульском аэропорту. Шер 5 лет, она в самом расцвете сил и способностей. Собака служит в кинологическом отделе алтайской таможни и ищет запрещенные вещества в багаже, ручной клади и вещах пассажиров.

Корреспонденты Amic.ru 19 сентября побывали в аэропорту и увидели, как Шер с легкостью нашла чемодан, в котором тщательно спрятали завернутую в полиэтилен "закладку". Правда, не настоящую – на тренировках используют имитаторы запрещенных веществ, их специально разрабатывают в лабораториях для обучения собак.

А еще Шер "подрабатывает" на других таможенных пунктах Алтайского края и легко пресекает попытки провезти в Россию запрещенные вещества.

О том, как работает таможенный контроль в барнаульском аэропорту, каким образом сотрудники службы определяют состав драгоценностей и что "видит" сканер багажа, скоро читайте на сайте Amic.ru.