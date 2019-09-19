Группа подростков изнасиловала 14-летнюю школьницу в Омской области

14-летняя школьница возвращалась домой, когда на нее напала группа подростков, сообщает "Новый Омск".

Дети 13, 14 и 15 лет затащили девочку в безлюдное место, изнасиловали и отпустили. Все участники инцидента учатся в одной школе.

Трое нападавших и их жертва характеризуются положительно. Все они из обеспеченных, благополучных семей.

Девочка после случившегося замкнулась и стыдится всех, рассказали ее друзья.

"В настоящее время проводится расследование, по ходатайству следователя в отношении двух подозреваемых, 14 и 15 лет, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении 13-летнего подростка, не достигшего возраста уголовной ответственности, решается вопрос о помещении его в специализированное помещение для несовершеннолетних", – говорится в сообщении регионального СК.