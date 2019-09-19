ВТБ улучшает условия кредитования предприятий АПК

Теперь минимальный размер кредита равен 4 млн рублей, максимальный – 150 млн рублей.

В зависимости от целей финансирование может быть предоставлено на срок до семи лет. Деньги выделяются на пополнение оборотных средств, приобретение имущества, а также ремонт и реконструкцию.

Кроме этого, в обновленной линейке кредитов существенно упрощены требования к залоговому обеспечению, в частности стала возможной реализация сделок, где единственным залогом выступает основной актив АПК – земли сельскохозяйственного назначения.

Финансирование в рамках линейки "Урожайный бизнес" может предоставляться по ставке до 5% годовых по льготной программе Министерства сельского хозяйства.

"ВТБ стратегически важно предлагать клиенту продукт, максимально соответствующий его потребностям, – отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников. – Помимо того, что мы активно работаем в рамках льготной программы кредитования Министерства сельского хозяйства, мы модернизируем собственные предложения, и в этом плане линейка "Урожайный бизнес" является показательной. Уверен, широкий выбор различных финансовых инструментов ВТБ, доступных представителям агропромышленного комплекса, послужит дальнейшему эффективному развитию этой отрасли".