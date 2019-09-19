Премьер-министру Канады пришлось извиняться за "расистское" фото 18-летней давности

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был раскритикован за снимок, сделанный в 2001 году, сообщает Lenta.ru.

На фотографии чиновник в окружении женщин одет в костюм Аладдина. Фото было сделано на вечеринке, которая называлась "Арабская ночь". На голове мужчины надет тюрбан, а лицо измазано темным гримом.

На эту фотографию обратил внимание Time, а также лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх. Политика обвинили в расизме из-за "блэкфейса".

Глава правительства принес свои извинения и отметил, что в то время не осознавал оскорбительности своих действий.

"Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать", – отметил Трюдо, добавив, что всю жизнь боролся с расизмом и был сторонником толерантности.