Власти и РЖД почти договорились о запуске "Ласточки" из Барнаула в Новосибирск

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Жители Барнаула в ближайшем будущем смогут добираться напрямую без пересадок до Новосибирска за три часа. Техническая возможность соединить два сибирских города самым современным поездом в стране – "Ласточка" – уже есть. Сейчас переговоры между властями Алтайского края и Новосибирской области с РЖД находятся на завершающей стадии. Стороны за скорейшее начало курсирование поезда, но для этого необходимо устранить несколько нюансов. Например, решить, где строить депо для обслуживания поездов, а также просчитать тарифы и выстроить логистику. Но все стороны уверены, что это может случиться в ближайшие год-два.

Ждем уже много лет

19 сентября прошла демонстрационная поездка нового скоростного электропоезда "Ласточка" серии ЭС-1П. Это уже третья подобная поездка. Она позволит оценить техническую возможность запуска такого электропоезда на магистрали в постоянном режиме. В 2014 году на "Ласточке" прокатился губернатор Александр Карлин, пообещав, что в Новосибирск его запустят в ближайшее время. Запуск поезда на постоянной основе откладывали несколько раз. Сначала ожидалось, что он начнет курсировать в 2017 году, но этого так и не произошло.

Скоростной пассажирский электропоезд "Ласточка" создан ООО "Уральские локомотивы" на основе платформы Siemens Desiro для компании "Российские железные дороги". Данный состав состоит из пяти вагонов, общая длина состава 130 метров. Состав оборудован интеллектуальными системами управления и видеонаблюдения, а также системой, поддерживающей комфортную температуру в салоне.

В 2019 году запуск скоростного поезда уже пообещал общественник Илья Зотов, но региональный Минтранс опроверг данное заявление. Дело в том, что на сегодняшний день максимальная скорость подвижного состава, которую могут достигать поезда до Новосибирска – 110 километров в час. При этом поезда Siemens двигаются со скоростью 160 км/ч. Таким образом, необходимо полностью переделать электрификацию железнодорожных линий в двух сибирских регионах. На это необходимо около 90 миллиардов рублей. От этой идеи отказались, но специально для Алтайского края были сделаны поезда, которые могут идти на переменном токе. Это не позволит им достигать скорости космических кораблей, но за три часа они смогут доехать из Барнаула до Новосибирска.

Что нужно сделать для запуска

Решить несколько важных проблем. По самому вероятному сценарию, РЖД закупит у "Уральских локомотивов" три таких поезда с вагонами. Два курсируют, один – запасной. Это минимальное количество, хотя в будущем нужно будет расширить парк "Ласточек" до десяти. После этого они будут переданы в аренду алтайским властям. А именно – "Алтайпригороду". Отсюда вытекает проблема строительства депо для таких поездов. Компания-производитель "Уральские локомотивы" направит на Алтай своих специалистов, которые будут ремонтировать поезда.

По предварительной договоренности, "Ласточка" будет отправляться в столицу Сибири в 6-7 утра. В дороге пассажиров ждут четыре остановки, включая станцию Черепаново, где традиционно выходит много пассажиров. Обратно поезд будет отправляться в Барнаул уже поздно вечером. Такой график предлагают сделать для удобства людей, которые часто ездят в Новосибирск в командировки. Стоимость билета будет не больше, чем на автобус – около 500 рублей.

Как дал понять журналистам замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин, все три стороны заинтересованы в скорейшем запуске поезда. Одобрение данному проекту уже дал глава края Виктор Томенко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Вопрос в деньгах. Чтобы построить три поезда необходимо около трех месяцев. После этого они могут быть доставлены на Алтай для начала эксплуатации. В планах РЖД соединить "Ласточкой" Новосибирск и Томск.

Что внутри поезда

Чудо, а не поезд. Внутри очень комфортно и почти не чувствуешь движения. Почти все как в самолете. Самое главное – это безопасно. Сегодня федеральная трасса из Барнаула в Новосибирск загружена до предела. Ежегодно на ней погибают несколько десятков человек. Запуск поезда разгрузил бы поток.

Поезд может одновременно перевезти около 350 человек. Между сиденьями находятся электророзетки, чтобы пассажиры могли подзарядить свои гаджеты в пути. В туалетах установлены сенсорные смесители. Для того чтобы из крана полилась вода, достаточно просто подержать руки над раковиной.

В каждом вагоне есть мусорный контейнер, а также электронное табло, которое показывает время и температуру воздуха. Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями есть специальный подъемник, который управляется с пульта.