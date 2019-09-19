Иван Ургант пошутил о пожаре в барнаульском парке аттракционов

Напомним, что 17 сентября в барнаульском парке "Арлекино" произошел пожар. Сгорел аттракцион "Дракончики".
В результате инцидента никто не пострадал.
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Напомним, что 17 сентября в барнаульском парке "Арлекино" произошел пожар. Сгорел аттракцион "Дракончики".
В результате инцидента никто не пострадал.
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Комментарии
спасибо, поржал )))
Чтобы смеяться над этим вот нужно было "воспитывать" чувство юмора при помощи камедиклаба 20 лет.
Много лет не был в том районе. Утром перед пожаром там проходил видел дохлого кошака.