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Успеть до 1 октября: Банки "атаковали" россиян кредитными предложениями

, ИА "Амител"
Кредиторы стараются привлечь как можно больше клиентов до введения новых правил
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Банки усилили привлечение закредитованных граждан и тех, кто ранее не брал кредиты, сообщает "Ъ".

Основная причина для усиления обзвона и СМС-оповещения граждан, по мнению экспертов, заключается в изменении регуляторных требований с 1 октября. 

"До введения новых правил банки стремятся привлечь больше "уличных" клиентов, поскольку именно их кредитование усложнится с 1 октября", — пояснил директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров.

Сейчас около 15 процентов заемщиков отдают на погашение кредитов более 50 процентов от заработной платы. Именно за этих клиентов борются банки, поскольку после введения новых правил, их нельзя будет кредитовать. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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