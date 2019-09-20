В России зафиксирован рекорд 5G со скоростью выше 3 Гбит/с

17 сентября 2019 года "Билайн" провел первую в России прямую трансляцию в социальных сетях через "живую" сеть 5G* из пилотной зоны на территории московского спортивного комплекса "Лужники" на сетевом оборудовании Huawei*.

В прямом эфире были продемонстрированы реальные пользовательские кейсы: cloud gaming*, просмотр видео 4К, загрузка музыкального альбома за считанные секунды из YouTube Music*, скачивание 10-часового видео объемом в 6 ГБ. "Билайн" вместе с популярными блогерами впервые в России провел стриминг в Instagram Live* с помощью смартфона 5G.

Также в ходе демонстрации была зафиксирована рекордная на сегодняшний день в России пиковая скорость 3,30 Гбит/с на одно абонентское устройство Huawei, а при использовании сервисов задержка составляла 3 мс.

Запись прямой трансляции доступна по ссылке: https://vk.com/video-26514504_456240558

*5Джи, Хуавэй, клауд гейминг, Ютуб Мьюзик, Инстаграм Лив – прим. ред.