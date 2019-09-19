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Минздрав опроверг существование безопасной дозы алкоголя

, ИА "Амител"
Информацию, ранее появившуюся в СМИ, опровергли специалисты
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Замминистра здравоохранения Олег Салагай опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, сообщает РБК.

По словам чиновника, экспертное сообщество считает, что безопасной дозы алкоголя не существует, несмотря на то, что употребление алкоголя для некоторых людей может нести положительный эффект. 

"Но далеко не всегда и не для всех. Одно дело – употребление бокала красного вина мужчиной с гипертонической болезнью старше 60 лет в спокойной домашней обстановке, другое – употребление такого же бокала молодым человеком, который планирует сесть за руль", – пояснил он, добавив, что оба случая несут совершенно разные риски.

19 сентября статья о безопасном употреблении алкоголя появилась на портале РИА "Новости". Салагай отметил, что Минздрав к этому заявлению отношения не имеет. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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